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Адвокат семьи погибшего в ДТП ответил на претензии защиты Ефремова
Родственники Сергея Захарова не хотят "заработать" на его гибели в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил РБК адвокат семьи Захаровых Александр... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:09
эльман пашаев
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москва
происшествия
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Уже петиции есть в защиту алкоголика и наркомана. Якобы его собираются осудить не за убийство, а за то, что он "борец с рэжимом". Мерзостно видеть такую трактовку.
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Пашаев много чепухи вбрасывает в инфопространство. Себя пиарит.....
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573069658_0:0:3112:1750_1400x0_80_0_0_99a53ecaaef3426a8b9ce78316123a8b.jpg
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, александра захарова, москва, происшествия

Адвокат семьи погибшего в ДТП ответил на претензии защиты Ефремова

13:48 20.06.2020 (обновлено: 15:09 20.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Родственники Сергея Захарова не хотят "заработать" на его гибели в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил РБК адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.
Так он прокомментировал слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который заявил РИА Новости, что в семье погибшего "идет внутренняя борьба за компенсацию" и за то, чтобы всех родственников "признали потерпевшими".

"Наверное, господину Пашаеву так хочется видеть и говорить, что семья хочет "заработать". Если люди отказались, это не значит, что они торгуются. Люди просто не хотят брать деньги от Ефремова".

Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Александр Добровинский
юрист
Добровинский отметил, что от компенсаций уже отказались трое родственников Захарова — его вдова, ее сын и брат погибшего. Адвокат также не исключил, что семья предъявит актеру гражданский иск.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Сторона Ефремова предлагала Захаровым компенсацию, а сам артист извинился перед его родственниками. Адвокат пострадавшей стороны заявил, что семья погибшего не приняла извинения актера и отказалась от материальной помощи.
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Популярные комментарии
Уже петиции есть в защиту алкоголика и наркомана. Якобы его собираются осудить не за убийство, а за то, что он "борец с рэжимом". Мерзостно видеть такую трактовку.
20 июня, 14:15
Петя Алкаш
5810012
Пашаев много чепухи вбрасывает в инфопространство. Себя пиарит.....
20 июня, 14:12
Арсений Новиков
3401002
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