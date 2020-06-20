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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии выявили 603 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 603, до 57 936, скончались еще шесть пациентов, всего умерших... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:47
распространение нового коронавируса
батыр бердыклычев
коронавирус covid-19
белоруссия
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353
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батыр бердыклычев, коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

В Белоруссии выявили 603 новых случая заражения коронавирусом

13:47 20.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 603, до 57 936, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 343, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 700. На пятницу в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 57 333, в том числе сообщалось о 337 умерших. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. А несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
"Зарегистрированы 57 936 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 842 173 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 343 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 36 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаБатыр БердыклычевКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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