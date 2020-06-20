В Белоруссии выявили 603 новых случая заражения коронавирусом

"Зарегистрированы 57 936 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 842 173 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 343 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.