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Лукашенко пояснил мысль, что конституция Белоруссии "не под женщину"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил сделанное ранее заявление о том, что в республике конституция "не под женщину". РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:46
президентская кампания в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пояснил мысль, что конституция Белоруссии "не под женщину"

13:45 20.06.2020 (обновлено: 13:46 20.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил сделанное ранее заявление о том, что в республике конституция "не под женщину".
В конце мая Лукашенко заявил, что белорусское общество пока не "созрело" для избрания президентом женщины, и он прогнозирует, что на выборах 2020 года победит мужчина. По его словам, белорусская конституция "не под женщину", так как по основному закону президент обладает сильной властью. В этой связи в ЦИК Белоруссии поступили многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Лукашенко, в которых говорилось, что они имеют дискриминационный характер в отношении женщин. Центризбирком с этим не согласился.
"Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста конституцию… Что я имел в виду: что у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин", - сказал Лукашенко в субботу, его цитирует президентская пресс-служба.
Как отметил Лукашенко, если бы не было женщин, он не стал бы главой государства. Он добавил также, что не получится противопоставить его женщинам.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, на выборах кандидатами выдвигаются несколько женщин.
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