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В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Свыше 32,6 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске с начала... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:43
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия

В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске

13:43 20.06.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свыше 32,6 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске с начала проведения работ, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.
"В течение суток собрано 297 кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работа - 32 тысячи 604 кубометра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за минувшие сутки 80 кубических метров смеси было собрано с акватории реки Амбарная, всего с ее поверхности с начала работ - 25 тысяч 328 кубических метров.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильскПроисшествия
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