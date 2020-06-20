https://ria.ru/20200620/1573229612.html
В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Свыше 32,6 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске с начала... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:43
2020-06-20T13:43
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
происшествия
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норильск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия