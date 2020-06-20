Пост секретаря по вопросам культуры в Бразилии занял известный актер

В Бразилии полиция начала расследование в отношении союзников Болсонару

В Бразилии полиция начала расследование в отношении союзников Болсонару

Режина Дуарте покинула свой пост в мае, объяснив это тем, что "скучает по своей семье". Дуарте в начале этого года сменила на посту Роберто Алвима, который был уволен с поста специального секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма после публикации видео, где он якобы цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.