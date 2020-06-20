https://ria.ru/20200620/1573229454.html
Пост секретаря по вопросам культуры в Бразилии занял известный актер
Актер и звезда теленовел Мариу Фриас был назначен на должность секретаря по вопросам культуры Бразилии, сменив на этом посту ранее ушедшую в отставку звезду... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:37
2020-06-20T13:40
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жаир болсонару, бразилия, в мире