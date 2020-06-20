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Пост секретаря по вопросам культуры в Бразилии занял известный актер
Актер и звезда теленовел Мариу Фриас был назначен на должность секретаря по вопросам культуры Бразилии, сменив на этом посту ранее ушедшую в отставку звезду... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:40
жаир болсонару
бразилия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жаир болсонару, бразилия, в мире

Пост секретаря по вопросам культуры в Бразилии занял известный актер

13:37 20.06.2020 (обновлено: 13:40 20.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на гору Корковаду и статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
Вид на гору Корковаду и статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на гору Корковаду и статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Актер и звезда теленовел Мариу Фриас был назначен на должность секретаря по вопросам культуры Бразилии, сменив на этом посту ранее ушедшую в отставку звезду сериалов Режину Дуарте, сообщает портал G1 со ссылкой на заявление на официальном портале властей.
Фриас, прославившийся игрой в сериалах "Senhora do Destino" ("Хозяйка судьбы") и "Malhação", станет пятым секретарем по вопросам культуры за последние 17 месяцев правления президента Бразилии Жаира Болсонару.
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Режина Дуарте покинула свой пост в мае, объяснив это тем, что "скучает по своей семье". Дуарте в начале этого года сменила на посту Роберто Алвима, который был уволен с поста специального секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма после публикации видео, где он якобы цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.
Секретариат по вопросам культуры находится в подчинении у министерства туризма Бразилии и выполняет функции бывшего министерства культуры страны, которое ранее было упразднено правительством Болсонару.
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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