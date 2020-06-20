Активисты залили искусственной кровью вход в здание минздрава Франции

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Представители альтерглобалистской ассоциации Attac и профсоюзного медицинского объединения Inter-Urgences залили красной краской, символизирующей кровь, вход в здание французского минздрава в Представители альтерглобалистской ассоциации Attac и профсоюзного медицинского объединения Inter-Urgences залили красной краской, символизирующей кровь, вход в здание французского минздрава в Париже , так они осудили проводимую властями политику в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

"В субботу 20 июня, в 8.00, 30 активистов из объединений Attac и Inter-Urgences выдали "награду презрения" и запачкали кровью фасад здания министерства здравоохранения в Париже", - говорится в заявлении объединения Attac.

Активисты пояснили, что проводившаяся в течение долгих лет государством политика в сфере здравоохранения "поставила на грань" больницы, а работники медицины должны были работать на пределе возможностей. По словам участников акции, несмотря на нехватку больничных коек, оборудования и средств защиты, медработники проявили "крайнюю преданность делу в разгар кризиса, чтобы спасти как можно больше жизней, иногда даже ценой своих собственных".

Активисты пояснили, что власти предоставили медикам лишь "медаль, награду, которая присуждается по чрезвычайно строгим критериям", при этом в ходе парижской акции медработников был применен слезоточивый газ. Награду "презрения " активисты посвятили правительству и министрам. "Искусственная кровь" стала "символом (жертвы - ред.) тех, кто заплатил своими жизнями за смертельный экономический выбор" французских властей, заявили представители организаций.

Во вторник в Париже прошла демонстрация медработников, которая собрала 18 тысяч участников. Медицинские работники вышли на улицы, требуя, в частности, повысить зарплаты, провести дополнительный набор персонала и прекратить сокращение коек в больницах.