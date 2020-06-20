Представители Ефремова перестанут предлагать семье погибшего компенсацию

Актёра Михаила Ефремова доставляют на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Архивное фото

Актёра Михаила Ефремова доставляют на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве

"Мы неоднократно пытались связаться с семьей, я разговаривал с братом, он готов встретиться, он адекватный человек, небогатый, он хочет получить денежные средства, но ссылается на своего представителя, от которого якобы требуется какое-то разрешение. Из-за этой ситуации, из-за действий этого самого представителя в семье сейчас идет внутренняя борьба за компенсацию, за то, чтобы их всех признали потерпевшими. Устраивается какой-то грязный театр", - пояснил собеседник агентства.

Пашаев уточнил, что больше они не будут предпринимать попыток связаться с родственниками погибшего.

"Они могли бы получить достаточно большие денежные средства, но выбрали позицию, при которой мы будем за ними бегать, это манипуляция. Раз они так решили, то пусть компенсацию определит суд, а мы заплатим эти средства, которые, к слову, будут гораздо более скромными, нежели те, что мы предлагали ранее", - добавил защитник.

До этого представитель семьи Сергея Захарова Александр Добровинский неоднократно заявлял, что семья приняла решение "не брать ни одной копейки" с Ефремова.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.