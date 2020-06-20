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Представители Ефремова перестанут предлагать семье погибшего компенсацию
Юридические представители артиста Михаила Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего в ДТП Сергея Захарова денежную компенсацию, её размер теперь... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:28
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Представители Ефремова перестанут предлагать семье погибшего компенсацию

13:28 20.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова доставляют на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Актёра Михаила Ефремова доставляют на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Актёра Михаила Ефремова доставляют на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Юридические представители артиста Михаила Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего в ДТП Сергея Захарова денежную компенсацию, её размер теперь предстоит определить суду, рассказал РИА Новости адвокат Эльман Пашаев.
"Мы неоднократно пытались связаться с семьей, я разговаривал с братом, он готов встретиться, он адекватный человек, небогатый, он хочет получить денежные средства, но ссылается на своего представителя, от которого якобы требуется какое-то разрешение. Из-за этой ситуации, из-за действий этого самого представителя в семье сейчас идет внутренняя борьба за компенсацию, за то, чтобы их всех признали потерпевшими. Устраивается какой-то грязный театр", - пояснил собеседник агентства.
Пашаев уточнил, что больше они не будут предпринимать попыток связаться с родственниками погибшего.
"Они могли бы получить достаточно большие денежные средства, но выбрали позицию, при которой мы будем за ними бегать, это манипуляция. Раз они так решили, то пусть компенсацию определит суд, а мы заплатим эти средства, которые, к слову, будут гораздо более скромными, нежели те, что мы предлагали ранее", - добавил защитник.
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До этого представитель семьи Сергея Захарова Александр Добровинский неоднократно заявлял, что семья приняла решение "не брать ни одной копейки" с Ефремова.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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