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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 23,7 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 330, до 23 730, всего с начала пандемии умерли 1500 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, румыния, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 23,7 тысячи

13:24 20.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 330, до 23 730, всего с начала пандемии умерли 1500 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 23 400 случаях заражения, 1484 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 23 730 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1500 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 16,7 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РумынияВ мире
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