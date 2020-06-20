https://ria.ru/20200620/1573228721.html
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:19
2020-06-20T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тюменская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн - РИА Новости.
Режим повышенной готовности в Тюменской области
продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
"Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня. Однако в целом ситуация по коронавирусу в регионе стабилизируется, что позволяет ввести новые послабления", - говорится в сообщении.
Так, с 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства, парки, скверы, набережные; кафе и рестораны могут работать в формате летних веранд; люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями смогут пользоваться транспортными картами.
При этом режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, запрет на массовые мероприятия и другие ограничения продлеваются до 28 июня. Детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Остаются закрытыми ТРЦ, спа- и фитнес-центры, аттракционы и аквапарки, уточняет штаб.
По информации штаба, за минувшие сутки в области зарегистрированы 49 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 2529); 18 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1472). Восемь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф