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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

13:19 20.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТюмень
Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Тюмень. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
"Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня. Однако в целом ситуация по коронавирусу в регионе стабилизируется, что позволяет ввести новые послабления", - говорится в сообщении.
Так, с 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства, парки, скверы, набережные; кафе и рестораны могут работать в формате летних веранд; люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями смогут пользоваться транспортными картами.
При этом режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, запрет на массовые мероприятия и другие ограничения продлеваются до 28 июня. Детсады продолжают работу в режиме дежурных групп. Остаются закрытыми ТРЦ, спа- и фитнес-центры, аттракционы и аквапарки, уточняет штаб.
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По информации штаба, за минувшие сутки в области зарегистрированы 49 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 2529); 18 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1472). Восемь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская область
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