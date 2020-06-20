В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон

По его словам, 6 марта нынешнего года семейная пара обратилась в полицию с заявлением о том, что их 12-летний сын 4 марта ушел из дома в школу и не вернулся. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего". В пятницу, 19 июня, правоохранители нашли тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату.