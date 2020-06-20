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В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Правоохранители задержали жительницу Астраханской области, подозреваемую в убийстве 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:31
андрей хегай
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
происшествия
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Того или тех кто это сделал казнить на месте
133
"Семья ребенка пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах" Почему задержана только мать? Другие члены семьи разве не сообщники? видеонаблюдения
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28
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
По подозрению в убийстве подростка задержана его мать. Кадры СК
6 марта 2020 года семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения их сына, который 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте.
2020-06-20T13:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
андрей хегай, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия

В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон

13:18 20.06.2020 (обновлено: 20:31 20.06.2020)
226810
© Фото : СУСК РФ по Астраханской областиМесто обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
© Фото : СУСК РФ по Астраханской области
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали жительницу Астраханской области, подозреваемую в убийстве 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону Андрей Хегай.
По его словам, 6 марта нынешнего года семейная пара обратилась в полицию с заявлением о том, что их 12-летний сын 4 марта ушел из дома в школу и не вернулся. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего". В пятницу, 19 июня, правоохранители нашли тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату.
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19 июня, 11:48
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По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. "В ходе ссоры мать ударила сына гантелью. <...> Несовершеннолетний скончался на месте", — сказал Хегай.
Семья ребенка пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь создать видимость того, что он еще жив, отметили в СК.
"В настоящее время мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавил собеседник агентства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
3 июня, 07:14
В Красноярске пропал шестилетний ребенок
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Обсудить 28
Андрей ХегайСледственный комитет России (СК РФ)Астраханская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Того или тех кто это сделал казнить на месте
20 июня, 14:10
РДРусский Дух
12600403
"Семья ребенка пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах" Почему задержана только мать? Другие члены семьи разве не сообщники? видеонаблюдения
20 июня, 14:48
sergey64m
11830121
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