https://ria.ru/20200620/1573228614.html
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Правоохранители задержали жительницу Астраханской области, подозреваемую в убийстве 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:18
2020-06-20T20:31
андрей хегай
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
происшествия
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https://ria.ru/20200619/1573175445.html
https://ria.ru/20200603/1572380252.html
Русский Дух
Того или тех кто это сделал казнить на месте
133
sergey64m
"Семья ребенка пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах" Почему задержана только мать? Другие члены семьи разве не сообщники? видеонаблюдения
125
28
астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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По подозрению в убийстве подростка задержана его мать. Кадры СК
6 марта 2020 года семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения их сына, который 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте.
2020-06-20T13:18
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей хегай, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия