Лукашенко заявил, что никому не позволит "сломать" Белоруссию

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит "предать, сломать и уничтожить" республику, ее необходимо сохранить "спокойной и мирной".

Как сообщает президентская пресс-служба , в субботу Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области Белоруссии в деревне Борки.

"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого", - заявил Лукашенко.

Говоря о ситуации в стране, он отметил, что нет какой-то катастрофы, но "нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку".

По словам президента, сейчас главная общая задача - защитить Белоруссию. "Нет более мирных людей, чем мы - белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Эти суверенитет и независимость, в отличие от многих, прежде всего советских, народов, на нас свалились неожиданно", - заметил глава государства.

При этом он обратил внимание, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную республику.

"Я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, имя которому - Беларусь, нам снова придется - пусть мирным путем на сегодняшний день - отстаивать этот мир и покой", - сказал Лукашенко.

В Белоруссии в настоящее время проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.