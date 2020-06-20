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Лукашенко заявил, что никому не позволит "сломать" Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит "предать, сломать и уничтожить" республику, ее необходимо сохранить "спокойной и... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:43
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573228419.html
Трое претендентов в сизо, трое отказались от выборов (почему то). А вот у кандидата Валерия Цепкало (бывший посол в США от Белоруссии) все хорошо. ))
16
сам Лукаш и раскачивает лодку больше всех, посадил в СИЗО основного соперника под выдуманым предлогом, а теперь удивляется чего то народ в городах повыходил на протесты.
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что никому не позволит "сломать" Белоруссию

13:15 20.06.2020 (обновлено: 13:43 20.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит "предать, сломать и уничтожить" республику, ее необходимо сохранить "спокойной и мирной".
Как сообщает президентская пресс-служба, в субботу Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области Белоруссии в деревне Борки.
"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого", - заявил Лукашенко.
Говоря о ситуации в стране, он отметил, что нет какой-то катастрофы, но "нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку".
По словам президента, сейчас главная общая задача - защитить Белоруссию. "Нет более мирных людей, чем мы - белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Эти суверенитет и независимость, в отличие от многих, прежде всего советских, народов, на нас свалились неожиданно", - заметил глава государства.
При этом он обратил внимание, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную республику.
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"Я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, имя которому - Беларусь, нам снова придется - пусть мирным путем на сегодняшний день - отстаивать этот мир и покой", - сказал Лукашенко.
В Белоруссии в настоящее время проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Как отмечал ранее первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич, ситуация в республике в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности. В пятницу в ходе совещания Лукашенко заявил, что активизировались определенные силы, которые начинают "раскачивая ситуацию в стране". Однако, по словам главы государства, удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации Белоруссии.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Трое претендентов в сизо, трое отказались от выборов (почему то). А вот у кандидата Валерия Цепкало (бывший посол в США от Белоруссии) все хорошо. ))
20 июня, 13:54
ВВиктор
1201102
сам Лукаш и раскачивает лодку больше всех, посадил в СИЗО основного соперника под выдуманым предлогом, а теперь удивляется чего то народ в городах повыходил на протесты.
20 июня, 13:41
Dmitriy S
1310001
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