Женщина и четверо детей пострадали В ДТП в Тюменской области

"Опрокинулся автомобиль "Ока", в котором ехала семья с четырьмя дочерьми из деревни Томской. По предварительным данным, на резком повороте 45-летний водитель малолитражки не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет. В аварии пострадали 35-летняя мать детей, у нее тяжелые травмы ключицы и печени, другие повреждения, а также девочки в возрасте девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.