Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573228393.html
Женщина и четверо детей пострадали В ДТП в Тюменской области
Женщина и четверо детей пострадали в ДТП в Тюменской области, сообщает в субботу автоинспекция региона. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:10
тюменская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
https://ria.ru/20200619/1573215303.html
https://ria.ru/20190808/1557296136.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2d380453c1df51637c4d2e54346fdd97.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_651:0:2699:2048_1400x0_80_0_0_af1fa651a6e038e3680317fabc8df62e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тюменская область, происшествия

Женщина и четверо детей пострадали В ДТП в Тюменской области

13:10 20.06.2020
294
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Женщина и четверо детей пострадали в ДТП в Тюменской области, сообщает в субботу автоинспекция региона.
ДТП произошло в пятницу в 19.05 (17.05 мск) на 13-м километре автодороги Ярково-Новоалександровка-Ленино в Вагайском районе Тюменской области.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
19 июня, 23:57
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок
"Опрокинулся автомобиль "Ока", в котором ехала семья с четырьмя дочерьми из деревни Томской. По предварительным данным, на резком повороте 45-летний водитель малолитражки не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет. В аварии пострадали 35-летняя мать детей, у нее тяжелые травмы ключицы и печени, другие повреждения, а также девочки в возрасте девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Водитель "Оки", предварительно, находился в состоянии опьянения, показания алкотестера на месте ДТП составили 0,70 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, также у него взяты пробы в медицинском учреждении. Водительского удостоверения на право управления транспортом мужчина не имеет. Все дети перевозились на заднем сиденье "Оки" без использования удерживающих устройств. Семья ехала из деревни Томской в соседнюю деревню, расстояние между которыми восемь километров.
Обстоятельства ДТП выясняются, уточняет автоинспекция.
Инспектор ГИБДД
8 августа 2019, 12:00
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
000480
Обсудить 0
Тюменская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом
Олег Парастаев в клипе На заре
Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Адвокат семьи погибшего в ДТП ответил на претензии защиты Ефремова
Медик у машины скорой помощи
В Свердловской области умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
Японская полиция
В Японии мужчина насмерть сбил двух человек, чтобы сесть в тюрьму
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил об уверенности в правильности пути по борьбе с COVID-19
Здание Центрального банка РФ
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор Центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния