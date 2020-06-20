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Женщина и четверо детей пострадали В ДТП в Тюменской области
Женщина и четверо детей пострадали в ДТП в Тюменской области, сообщает в субботу автоинспекция региона. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:10
2020-06-20T13:10
тюменская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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тюменская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн - РИА Новости.
Женщина и четверо детей пострадали в ДТП в Тюменской области
, сообщает в субботу автоинспекция региона.
ДТП произошло в пятницу в 19.05 (17.05 мск) на 13-м километре автодороги Ярково-Новоалександровка-Ленино в Вагайском районе Тюменской области.
"Опрокинулся автомобиль "Ока", в котором ехала семья с четырьмя дочерьми из деревни Томской. По предварительным данным, на резком повороте 45-летний водитель малолитражки не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет. В аварии пострадали 35-летняя мать детей, у нее тяжелые травмы ключицы и печени, другие повреждения, а также девочки в возрасте девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Водитель "Оки", предварительно, находился в состоянии опьянения, показания алкотестера на месте ДТП составили 0,70 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, также у него взяты пробы в медицинском учреждении. Водительского удостоверения на право управления транспортом мужчина не имеет. Все дети перевозились на заднем сиденье "Оки" без использования удерживающих устройств. Семья ехала из деревни Томской в соседнюю деревню, расстояние между которыми восемь километров.
Обстоятельства ДТП выясняются, уточняет автоинспекция.