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В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии
Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова официально открылся в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:09
сергей готье
михаил мурашко
здоровье - общество
волгоградская область
волжский
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей готье, михаил мурашко, здоровье - общество, волгоградская область, волжский

В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии

13:09 20.06.2020
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CC BY 2.0 / kudinov_dm / Волжский
Волжский
CC BY 2.0 / kudinov_dm /
Волжский . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 июн - РИА Новости. Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области, ленточку символично перерезал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Первый и единственный филиал Центра трансплантологии имени Шумакова начал работу в городе Волжском, что позволит получать жителям Волгоградской области и соседних регионов помощь на месте. Здание возводилось, по информации главы Волжского Игоря Воронина, с начала 2000-х годов. По словам директора центра Сергея Готье, стоимость проекта составила около 6,5 миллиарда рублей.
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Волжский филиал центра трансплантологии начал работать еще в марте, но официальное открытие было перенесено из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Как сообщили журналистам в центре, здесь оказывают высокотехнологичную медпомощь жителям России по направлениям трансплантация органов, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия и интервенционная радиология.
По информации центра, медучреждение рассчитано на 150 пациентов, здесь 11 операционных и 12 реанимационных коек, диализные залы на 20 мест. При центре работают поликлиника и пансионат для иногородних. С марта, по данным центра, здесь уже прошли лечение 365 больных.
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"Этот центр полностью является высокотехнологичным, не только с позиций операций, но и тех технологий ... Самое современное оборудование цифровое, позволяющее вести электронную историю болезни", - сообщил журналистам Мурашко.
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Сергей ГотьеМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьВолжский
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