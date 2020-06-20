https://ria.ru/20200620/1573228334.html
В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии
Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова официально открылся в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:09
2020-06-20T13:09
сергей готье
михаил мурашко
здоровье - общество
волгоградская область
волжский
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волгоградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей готье, михаил мурашко, здоровье - общество, волгоградская область, волжский
ВОЛГОГРАД, 20 июн - РИА Новости.
Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области
, ленточку символично перерезал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Первый и единственный филиал Центра трансплантологии имени Шумакова начал работу в городе Волжском, что позволит получать жителям Волгоградской области и соседних регионов помощь на месте. Здание возводилось, по информации главы Волжского Игоря Воронина, с начала 2000-х годов. По словам директора центра Сергея Готье
, стоимость проекта составила около 6,5 миллиарда рублей.
Волжский филиал центра трансплантологии начал работать еще в марте, но официальное открытие было перенесено из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Как сообщили журналистам в центре, здесь оказывают высокотехнологичную медпомощь жителям России по направлениям трансплантация органов, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия и интервенционная радиология.
По информации центра, медучреждение рассчитано на 150 пациентов, здесь 11 операционных и 12 реанимационных коек, диализные залы на 20 мест. При центре работают поликлиника и пансионат для иногородних. С марта, по данным центра, здесь уже прошли лечение 365 больных.
"Этот центр полностью является высокотехнологичным, не только с позиций операций, но и тех технологий ... Самое современное оборудование цифровое, позволяющее вести электронную историю болезни", - сообщил журналистам Мурашко.
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