В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии

ВОЛГОГРАД, 20 июн - РИА Новости. Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова официально открылся в Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области , ленточку символично перерезал министр здравоохранения России Михаил Мурашко , сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Первый и единственный филиал Центра трансплантологии имени Шумакова начал работу в городе Волжском, что позволит получать жителям Волгоградской области и соседних регионов помощь на месте. Здание возводилось, по информации главы Волжского Игоря Воронина, с начала 2000-х годов. По словам директора центра Сергея Готье , стоимость проекта составила около 6,5 миллиарда рублей.

Волжский филиал центра трансплантологии начал работать еще в марте, но официальное открытие было перенесено из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщили журналистам в центре, здесь оказывают высокотехнологичную медпомощь жителям России по направлениям трансплантация органов, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия и интервенционная радиология.

По информации центра, медучреждение рассчитано на 150 пациентов, здесь 11 операционных и 12 реанимационных коек, диализные залы на 20 мест. При центре работают поликлиника и пансионат для иногородних. С марта, по данным центра, здесь уже прошли лечение 365 больных.

"Этот центр полностью является высокотехнологичным, не только с позиций операций, но и тех технологий ... Самое современное оборудование цифровое, позволяющее вести электронную историю болезни", - сообщил журналистам Мурашко.