В Свердловской области умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов – 641. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.