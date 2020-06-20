https://ria.ru/20200620/1573228282.html
В Свердловской области умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умерли 69 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:07
2020-06-20T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн - РИА Новости.
Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области
, всего умерли 69 человек, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 69", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрировано 224 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Арамильского городского округа, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа.
Всего в регионе зарегистрированы 10 725 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов – 641. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 299 человек. Всего уральские врачи вылечили 5359 пациентов, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.