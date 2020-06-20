https://ria.ru/20200620/1573228154.html
Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев
Клавишник группы "Альянс" Олег Парастаев умер на 62-м году жизни, сообщили близкие музыканта на его странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:04
2020-06-20T15:22
культура
общество
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beria
Олег ушел на заре... Соболезную всем нам.
28
Настя Филиппова
Хорошо , что он застал время, когда песня обрела большую популярность спустя столько лет!!! Соболезную...
25
7
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573227964_0:0:789:445_1400x0_80_0_0_2e826425f1e5d68dba7520720f2aeee6.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество