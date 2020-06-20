Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев

Смерть артиста наступила утром 20 июня. Причина случившегося не уточняется.

"Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж", — говорится в сообщении.

"Альянс" — российская рок-группа, созданная в 1981 году. Популярность коллективу принесла композиция "На заре", записанная в 1987-м. Ее автором был именно Парастаев.