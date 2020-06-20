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https://ria.ru/20200620/1573228154.html
Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев
Клавишник группы "Альянс" Олег Парастаев умер на 62-м году жизни, сообщили близкие музыканта на его странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:22
культура
общество
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Олег ушел на заре... Соболезную всем нам.
28
Хорошо , что он застал время, когда песня обрела большую популярность спустя столько лет!!! Соболезную...
25
7
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
общество

Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев

13:04 20.06.2020 (обновлено: 15:22 20.06.2020)
23982
Олег Парастаев в клипе "На заре"
Олег Парастаев в клипе На заре
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Клавишник группы "Альянс" Олег Парастаев умер на 62-м году жизни, сообщили близкие музыканта на его странице во "ВКонтакте".
Смерть артиста наступила утром 20 июня. Причина случившегося не уточняется.

"Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж", — говорится в сообщении.

"Альянс" — российская рок-группа, созданная в 1981 году. Популярность коллективу принесла композиция "На заре", записанная в 1987-м. Ее автором был именно Парастаев.
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Обсудить 7
КультураОбщество
Популярные комментарии
Олег ушел на заре... Соболезную всем нам.
20 июня, 13:24
bberia
2700001
Хорошо , что он застал время, когда песня обрела большую популярность спустя столько лет!!! Соболезную...
20 июня, 14:17
НФНастя Филиппова
2400001
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