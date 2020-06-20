https://ria.ru/20200620/1573228030.html
В Центре Гамалеи назвали возможные сроки производства вакцины от COVID-19
Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:02
2020-06-20T13:54
распространение нового коронавируса
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нии им. гамалеи
общество
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, общество
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции
может начаться уже осенью, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.
Гинцбург подчеркнул, что Центр Гамалеи совместно с 48-м ЦНИИ Минобороны смог довольно быстро пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания благодаря технологической платформе, которая зарекомендовала себя при разработке других препаратов.
"Этого удалось добиться за счет того, что ранее были разработаны несколько вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола", — пояснил он.
На этой неделе Центр Гамалеи совместно с военным ведомством приступили к клиническим испытаниям комбинированной векторной вакцины — ее ввели первым 18 добровольцам. До этого вакцину испытали на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.
Гинцбург также отметил, что с помощью созданной в центре тест-системы уже проверили на иммунитет к COVID-19 более четырех тысяч образцов плазмы крови. Плазму можно применять для лечения больных с тяжелыми формами коронавирусной инфекции.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 577 тысяч, более восьми тысяч человек скончались, 334 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.