В Центре Гамалеи назвали возможные сроки производства вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выпуск российской вакцины от Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург . Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Гинцбург подчеркнул, что Центр Гамалеи совместно с 48-м ЦНИИ Минобороны смог довольно быстро пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания благодаря технологической платформе, которая зарекомендовала себя при разработке других препаратов.

"Этого удалось добиться за счет того, что ранее были разработаны несколько вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола", — пояснил он.

На этой неделе Центр Гамалеи совместно с военным ведомством приступили к клиническим испытаниям комбинированной векторной вакцины — ее ввели первым 18 добровольцам. До этого вакцину испытали на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.

Гинцбург также отметил, что с помощью созданной в центре тест-системы уже проверили на иммунитет к COVID-19 более четырех тысяч образцов плазмы крови. Плазму можно применять для лечения больных с тяжелыми формами коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 577 тысяч, более восьми тысяч человек скончались, 334 тысячи вылечились.