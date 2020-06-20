ГП назвала регионы, где недостаточно обеспечивают защиту лесов от пожаров

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ заявила, что в нескольких регионах страны местные власти недостаточно обеспечили соблюдение норм пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба ведомства.

Органы прокуратуры Российской Федерации на постоянной основе осуществляют мониторинг состояния законности в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах.

По информации ведомства, с начала пожароопасного периода в России возникло более шести тысяч пожаров общей площадью свыше 990 тысяч гектаров. Наибольшее количество из них пришлось на Республику Бурятия, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Брянскую, Иркутскую, Смоленскую области, Кемеровскую область, Еврейскую автономную область.

"Одними из основных причин лесных пожаров по-прежнему являются неосторожное обращение с огнем в лесах, а также умышленные поджоги сухой травы", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура подчеркивает, что повышенное внимание надзорных ведомств понадобилось в Марий Эл, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской, Саратовской, Смоленской областях, так как там органы местного самоуправления не обеспечили соблюдение норм пожарной безопасности на территориях населенных пунктов, прилегающих к лесам.