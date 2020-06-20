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ГП назвала регионы, где недостаточно обеспечивают защиту лесов от пожаров
Генеральная прокуратура РФ заявила, что в нескольких регионах страны местные власти недостаточно обеспечили соблюдение норм пожарной безопасности в лесах,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:01
генеральная прокуратура рф
кемеровская область
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
генеральная прокуратура рф, кемеровская область, происшествия

ГП назвала регионы, где недостаточно обеспечивают защиту лесов от пожаров

13:01 20.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ заявила, что в нескольких регионах страны местные власти недостаточно обеспечили соблюдение норм пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба ведомства.
Органы прокуратуры Российской Федерации на постоянной основе осуществляют мониторинг состояния законности в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах.
По информации ведомства, с начала пожароопасного периода в России возникло более шести тысяч пожаров общей площадью свыше 990 тысяч гектаров. Наибольшее количество из них пришлось на Республику Бурятия, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Брянскую, Иркутскую, Смоленскую области, Кемеровскую область, Еврейскую автономную область.
"Одними из основных причин лесных пожаров по-прежнему являются неосторожное обращение с огнем в лесах, а также умышленные поджоги сухой травы", - говорится в сообщении.
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Генпрокуратура подчеркивает, что повышенное внимание надзорных ведомств понадобилось в Марий Эл, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской, Саратовской, Смоленской областях, так как там органы местного самоуправления не обеспечили соблюдение норм пожарной безопасности на территориях населенных пунктов, прилегающих к лесам.
"В частности, несвоевременно проводились мероприятия по оборудованию и обновлению минерализованных полос, очистке местности от сухой растительности и других горючих материалов. Кроме того, должным образом с населением не организовывалась работа по профилактике возникновения природных пожаров и соблюдению запрета на проведение сельскохозяйственных палов", - пояснили в Генпрокуратуре.
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Генеральная прокуратура РФКемеровская областьПроисшествия
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