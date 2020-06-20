В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли

В пятницу вечером после марша по случаю Juneteenth (день освобождения рабов - ред.) демонстранты накинули веревки на статуи около монумента Конфедерации. Первая попытка сдвинуть статуи с постамента не удалась – в дело вмешались полицейские. Однако после того, как сотрудники полиции удалились, протестующие свалили оба памятника на землю. Один из них демонстранты впоследствии повесили на веревке на фонарном столбе, другой – разместили на ступеньках здания суда. После того, как начался дождь, протестующие покинули центр города. Прибывшие на место происшествия полицейские убрали статуи.