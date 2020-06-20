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В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли
Участники демонстраций в американском городе Роли, столице штата Северная Каролина, со второй попытки снесли две статуи, установленные около монумента... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:22
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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северная каролина
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, христофор колумб, роли, сша, северная каролина, в мире

В США демонстранты снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли

12:59 20.06.2020 (обновлено: 14:22 20.06.2020)
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© REUTERS / Lee StorrowОдна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
© REUTERS / Lee Storrow
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Участники демонстраций в американском городе Роли, столице штата Северная Каролина, со второй попытки снесли две статуи, установленные около монумента Конфедерации в центре города, сообщает телеканал WTVD.
В пятницу вечером после марша по случаю Juneteenth (день освобождения рабов - ред.) демонстранты накинули веревки на статуи около монумента Конфедерации. Первая попытка сдвинуть статуи с постамента не удалась – в дело вмешались полицейские. Однако после того, как сотрудники полиции удалились, протестующие свалили оба памятника на землю. Один из них демонстранты впоследствии повесили на веревке на фонарном столбе, другой – разместили на ступеньках здания суда. После того, как начался дождь, протестующие покинули центр города. Прибывшие на место происшествия полицейские убрали статуи.
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© REUTERS / Jason Debruyn - WUNCОдна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
© REUTERS / Jason Debruyn - WUNC
Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
Монумент Конфедерации был установлен в 1895 году. Он находится около здания Капитолия штата и представляет собой колонну, на вершине которой стоит скульптура, изображающая артиллериста-конфедерата. У подножия колонны, по замыслу авторов, располагались две статуи – пехотинца и кавалериста.
По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаХристофор КолумбРолиСШАСеверная КаролинаВ мире
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