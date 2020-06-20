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Жителям Смоленской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице
Смоленская область с 20 июня приступила к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, жителям региона разрешены занятия спортом на открытом воздухе,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смоленская область, общество

Жителям Смоленской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице

12:58 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВиды города Смоленска
Виды города Смоленска
© РИА Новости / Илья Питалев
Виды города Смоленска. Архивное фото
БРЯНСК, 20 июн - РИА Новости. Смоленская область с 20 июня приступила к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, жителям региона разрешены занятия спортом на открытом воздухе, прогулки вдвоем и посещение непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, сообщает правительство.
"В Смоленской области стартовал первый этап снятия ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения уже внесены в указ "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
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При соблюдении требований Роспотребнадзора разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии, что заниматься вместе будут не более двух человек, а расстояние между ними будет составлять не менее 5 метров. Жителям Смоленской области разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе. Возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты, разрешена работа некоторых объектов розничной торговли.
Все остальные ограничительные мероприятия сохраняются до 6 июля включительно. При этом правительство напоминает о необходимости соблюдения социальной дистанции не менее полутора метров и других мер профилактики.
По последним данным, в области зарегистрировано более 4,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщалось о 58 летальных исходах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смоленская областьОбщество
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