Жителям Смоленской области разрешили прогулки вдвоем и спорт на улице

БРЯНСК, 20 июн - РИА Новости. Смоленская область с 20 июня приступила к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу , жителям региона разрешены занятия спортом на открытом воздухе, прогулки вдвоем и посещение непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, сообщает правительство.

"В Смоленской области стартовал первый этап снятия ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения уже внесены в указ "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

При соблюдении требований Роспотребнадзора разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии, что заниматься вместе будут не более двух человек, а расстояние между ними будет составлять не менее 5 метров. Жителям Смоленской области разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе. Возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты, разрешена работа некоторых объектов розничной торговли.

Все остальные ограничительные мероприятия сохраняются до 6 июля включительно. При этом правительство напоминает о необходимости соблюдения социальной дистанции не менее полутора метров и других мер профилактики.

По последним данным, в области зарегистрировано более 4,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщалось о 58 летальных исходах.