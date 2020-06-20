https://ria.ru/20200620/1573227657.html
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике возросло до 65, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:56
2020-06-20T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1400x0_80_0_0_781ed0fde9b196b4f83c9e5ebf656967.jpg
https://ria.ru/20200619/1573178237.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1400x0_80_0_0_781ed0fde9b196b4f83c9e5ebf656967.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_65:0:2794:2047_1400x0_80_0_0_36db7fc6cbe60f52f67562c8ed1df63a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_406:0:2453:2047_1400x0_80_0_0_3e0348d9ced254ed94c10291ce426c09.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество
НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом
скончался в Ингушетии
за сутки, общее число умерших в республике возросло до 65, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2755 случаев заболевания коронавирусом, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент – женщина 1942 года рождения, она имела сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 27 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2782 установленных диагноза COVID-19. Всего выздоровели 2254 человека.
Госпитализированы 320 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 185, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6606 человек, остаются под наблюдением 675 человек, в том числе 335 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.