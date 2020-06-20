В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике возросло до 65, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2755 случаев заболевания коронавирусом, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – женщина 1942 года рождения, она имела сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлены 27 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2782 установленных диагноза COVID-19. Всего выздоровели 2254 человека.

Госпитализированы 320 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 185, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6606 человек, остаются под наблюдением 675 человек, в том числе 335 – в условиях самоизоляции на дому.