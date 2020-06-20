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В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике возросло до 65, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

12:56 20.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике возросло до 65, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2755 случаев заболевания коронавирусом, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
19 июня, 12:25Распространение нового коронавируса
Оперштаб в Ингушетии рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
"За сутки умер один пациент – женщина 1942 года рождения, она имела сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлены 27 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2782 установленных диагноза COVID-19. Всего выздоровели 2254 человека.
Госпитализированы 320 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 185, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шесть человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6606 человек, остаются под наблюдением 675 человек, в том числе 335 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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