https://ria.ru/20200620/1573227466.html
СМИ сообщили подробности двойного убийства в отделе полиции в Воркуте
Убийство двух работников одного из воркутинских подразделений МВД произошло в результате конфликта на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:50
2020-06-20T12:59
воркута
происшествия
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https://ria.ru/20200515/1571483658.html
Эффективный Менеджер
Зачем их назвали полицейскими ? От этого они стали как полицаи.
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воркута
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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воркута, происшествия
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Убийство двух работников одного из воркутинских
подразделений МВД произошло в результате конфликта на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что инцидент произошел в Юнь-Ягинском переулке, где расположен гараж городского отдела полиции. Водитель дежурной части после смены остался выпивать с начальником гаража и слесарем, однако вскоре произошла ссора.
По данным газеты, подозреваемый нанес коллегам смертельные ранения лопатой, от полученных травм оба скончались на месте.
В городе был введен план "Перехват", мужчину удалось задержать при попытке скрыться из города.
Руководство МВД по Коми назначило проверку про факту случившегося. Подозреваемого уволят из органов внутренних дел, он также понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственным руководителям грозит дисциплинарное взыскание.