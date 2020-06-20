СМИ сообщили подробности двойного убийства в отделе полиции в Воркуте

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Убийство двух работников одного из Убийство двух работников одного из воркутинских подразделений МВД произошло в результате конфликта на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что инцидент произошел в Юнь-Ягинском переулке, где расположен гараж городского отдела полиции. Водитель дежурной части после смены остался выпивать с начальником гаража и слесарем, однако вскоре произошла ссора.

По данным газеты, подозреваемый нанес коллегам смертельные ранения лопатой, от полученных травм оба скончались на месте.

В городе был введен план "Перехват", мужчину удалось задержать при попытке скрыться из города.