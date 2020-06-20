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https://ria.ru/20200620/1573227466.html
СМИ сообщили подробности двойного убийства в отделе полиции в Воркуте
Убийство двух работников одного из воркутинских подразделений МВД произошло в результате конфликта на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:59
воркута
происшествия
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https://ria.ru/20200515/1571483658.html
Зачем их назвали полицейскими ? От этого они стали как полицаи.
24
6
воркута
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1400x0_80_0_0_b8773ddffae1f57d42eaeae0a7cfde3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воркута, происшествия

СМИ сообщили подробности двойного убийства в отделе полиции в Воркуте

12:50 20.06.2020 (обновлено: 12:59 20.06.2020)
50887
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Убийство двух работников одного из воркутинских подразделений МВД произошло в результате конфликта на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что инцидент произошел в Юнь-Ягинском переулке, где расположен гараж городского отдела полиции. Водитель дежурной части после смены остался выпивать с начальником гаража и слесарем, однако вскоре произошла ссора.
По данным газеты, подозреваемый нанес коллегам смертельные ранения лопатой, от полученных травм оба скончались на месте.
В городе был введен план "Перехват", мужчину удалось задержать при попытке скрыться из города.
Руководство МВД по Коми назначило проверку про факту случившегося. Подозреваемого уволят из органов внутренних дел, он также понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственным руководителям грозит дисциплинарное взыскание.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 мая, 11:27
В Томской области троих экс-полицейских арестовали за убийство в отделе
14135144821
Обсудить 6
ВоркутаПроисшествия
Популярные комментарии
Зачем их назвали полицейскими ? От этого они стали как полицаи.
20 июня, 13:12
Эффективный Менеджер
2000103
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