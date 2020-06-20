https://ria.ru/20200620/1573227442.html
Узнать о Нюрнбергском процессе можно будет на онлайн-экскурсии
22 июня в День памяти и скорби Государственный центральный музей современной истории России проведет онлайн-трансляцию экскурсии по выставке "Нюрнбергский... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:39
2020-06-20T13:39
75 лет великой победы
фонд президентских грантов
александр звягинцев
российское историческое общество
музей современной истории россии
вторая мировая война (1939-1945)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд президентских грантов, александр звягинцев, российское историческое общество, музей современной истории россии, вторая мировая война (1939-1945)
22 июня в День памяти и скорби Государственный центральный музей современной истории России проведет онлайн-трансляцию экскурсии по выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности". Проект посвящен главному судебному процессу XX века – Нюрнбергскому процессу.
В экспозиции музея на Тверской улице представлено более тысячи экспонатов, включая вещи участников военного суда и жертв нацистского террора, подлинные исторические документы, архивная кинохроника и материалы из личных собраний. Также в выставку включены зарисовки из зала заседаний трибунала художников Кукрыниксов и Н.Н.Жукова.
Руководителем проекта и автором сценарной экспозиции стал Александр Звягинцев – историк, правовед, автор книг и фильмов о Нюрнбергском процессе.
Попасть на онлайн-экскурсию можно будет в понедельник в 20:00, зайдя на страницы социальных сетей музея.
Выставочный проект "Нюрнбергский набат. Без срока давности" реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Партнерами музея современной истории России в подготовке выставки выступили Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Архив внешней политики РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, Международный комитет Красного Креста, галерея Мамонтовых.