Узнать о Нюрнбергском процессе можно будет на онлайн-экскурсии

22 июня в День памяти и скорби Государственный центральный музей современной истории России проведет онлайн-трансляцию экскурсии по выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности". Проект посвящен главному судебному процессу XX века – Нюрнбергскому процессу.

В экспозиции музея на Тверской улице представлено более тысячи экспонатов, включая вещи участников военного суда и жертв нацистского террора, подлинные исторические документы, архивная кинохроника и материалы из личных собраний. Также в выставку включены зарисовки из зала заседаний трибунала художников Кукрыниксов и Н.Н.Жукова.

Руководителем проекта и автором сценарной экспозиции стал Александр Звягинцев – историк, правовед, автор книг и фильмов о Нюрнбергском процессе.

Попасть на онлайн-экскурсию можно будет в понедельник в 20:00, зайдя на страницы социальных сетей музея.