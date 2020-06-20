Внук генерала рассказал о приеме в Кремле после Парада Победы

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Один из генералов на приеме в Кремле после Парада Победы в июне 1945 года, захмелев, пробовал несколько раз чокнуться с Верховным главнокомандующим Один из генералов на приеме в Кремле после Парада Победы в июне 1945 года, захмелев, пробовал несколько раз чокнуться с Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным , но тот, обратив дело в шутку, уклонился от этих попыток, рассказал РИА Новости внук очевидца того случая, участника парада генерал-полковника Кузьмы Трубникова Юрий Трубников.

На Параде Победы 24 июня 1945 года Кузьма Трубников шел во главе сводного полка 2-го Белорусского фронта. На следующий день советское правительство устроило в Кремле торжественный прием в честь состоявшегося накануне Парада Победы. На приеме присутствовало свыше 2,5 тысяч человек, во время него был дан концерт с участием лучших советских артистов.

"Дед запомнил момент проявления юмора Сталиным – тот обходил столы, поздравляя генералов. Кто-то из них, имени уже не помню, пытался чокнуться со Сталиным, провозглашая ему здравицу", - рассказал Юрий Трубников.