https://ria.ru/20200620/1573227418.html
Внук генерала рассказал о приеме в Кремле после Парада Победы
Один из генералов на приеме в Кремле после Парада Победы в июне 1945 года, захмелев, пробовал несколько раз чокнуться с Верховным главнокомандующим Иосифом... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:49
2020-06-20T12:49
75 лет великой победы
парад победы
иосиф сталин (джугашвили)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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парад победы, иосиф сталин (джугашвили), общество
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Один из генералов на приеме в Кремле после Парада Победы в июне 1945 года, захмелев, пробовал несколько раз чокнуться с Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным
, но тот, обратив дело в шутку, уклонился от этих попыток, рассказал РИА Новости внук очевидца того случая, участника парада генерал-полковника Кузьмы Трубникова Юрий Трубников.
На Параде Победы 24 июня 1945 года Кузьма Трубников шел во главе сводного полка 2-го Белорусского фронта. На следующий день советское правительство устроило в Кремле торжественный прием в честь состоявшегося накануне Парада Победы. На приеме присутствовало свыше 2,5 тысяч человек, во время него был дан концерт с участием лучших советских артистов.
"Дед запомнил момент проявления юмора Сталиным – тот обходил столы, поздравляя генералов. Кто-то из них, имени уже не помню, пытался чокнуться со Сталиным, провозглашая ему здравицу", - рассказал Юрий Трубников.
"Сталин явно получал удовольствие, отводя свою рюмку - или фужер, не знаю - от рюмки подвыпившего генерала. И так раза три, потом сказал, что генералу достаточно. И того быстро подхватили адъютанты", - добавил внук Кузьмы Трубникова.