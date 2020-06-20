Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 19 июня их число достигло 49.

"За период наблюдения в области отмечено 50 летальных случаев. Выздоровели в регионе 2169 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 19 июня – 105 человек", - говорится в сообщении.