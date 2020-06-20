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Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50
Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 50, выздоровели около 2,2 тысячи человек, сообщила... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:47
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество

Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50

12:47 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 50, выздоровели около 2,2 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 19 июня их число достигло 49.
"За период наблюдения в области отмечено 50 летальных случаев. Выздоровели в регионе 2169 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 19 июня – 105 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в области подтверждено 55 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 3850 случаев COVID-19.
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На стационарном лечении в области находятся 30 пациентов с ОРВИ и 818 – с пневмонией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
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