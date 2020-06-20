https://ria.ru/20200620/1573227372.html
Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50
Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 50, выздоровели около 2,2 тысячи человек, сообщила... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:47
2020-06-20T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
общество
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владимирская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество