https://ria.ru/20200620/1573227340.html
Новак спрогнозировал восстановление докризисного спроса на нефть
Докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года, возможно, в течение двух-трех лет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:46
2020-06-20T12:46
коронавирус covid-19
цены на нефть
александр новак
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568423498_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_81a5784740b8ad79c45dba33f5d4ae3f.jpg
https://ria.ru/20200617/1573081414.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568423498_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_81a5784740b8ad79c45dba33f5d4ae3f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568423498_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_b4dcdd442242b258e5af6a8fca09b2d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568423498_471:0:2519:2048_1400x0_80_0_0_3cfd2ea8c44e00797fd30a37e0d2fa52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, цены на нефть, александр новак, экономика
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости.
Докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года, возможно, в течение двух-трех лет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак
в интервью газете Handelsblatt
.
"Конечно, не в этом году. Мы надеемся, что это произойдет в 2021 году. Но, может быть, это займет два или три года", - заявил министр, отвечая на вопрос издания, когда может быть восстановлен докризисный уровень цен на нефть.
По словам Новака, в связи с пандемией коронавируса "люди будут меньше летать, меньше ездить, меньше путешествовать", зато вырастет онлайн-активность.
"Хотя экономика снова вырастет, но спрос на нефть из-за транспорта останется более низким", - добавил он.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф