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Новак спрогнозировал восстановление докризисного спроса на нефть
Докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года, возможно, в течение двух-трех лет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:46
коронавирус covid-19
цены на нефть
александр новак
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, цены на нефть, александр новак, экономика

Новак спрогнозировал восстановление докризисного спроса на нефть

12:46 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года, возможно, в течение двух-трех лет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете Handelsblatt.
"Конечно, не в этом году. Мы надеемся, что это произойдет в 2021 году. Но, может быть, это займет два или три года", - заявил министр, отвечая на вопрос издания, когда может быть восстановлен докризисный уровень цен на нефть.
По словам Новака, в связи с пандемией коронавируса "люди будут меньше летать, меньше ездить, меньше путешествовать", зато вырастет онлайн-активность.
"Хотя экономика снова вырастет, но спрос на нефть из-за транспорта останется более низким", - добавил он.
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Министр энергетики РФ Александр Новак
17 июня, 18:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Коронавирус COVID-19Цены на нефтьАлександр НовакЭкономика
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