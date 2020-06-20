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США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
Требуя сделать соглашение по контролю вооружения между США и Россией трехсторонним, включив в него Китай, Вашингтон ищет предлог, чтобы не предпринимать... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:46
россия
маршалл биллингсли
юрий швыткин
договор снв-3
сергей лавров
госдума рф
китай
сша
в мире
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353
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россия, маршалл биллингсли, юрий швыткин, договор снв-3, сергей лавров, госдума рф, китай, сша, в мире

США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме

12:45 20.06.2020 (обновлено: 12:46 20.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Требуя сделать соглашение по контролю вооружения между США и Россией трехсторонним, включив в него Китай, Вашингтон ищет предлог, чтобы не предпринимать конкретных шагов по продлению действующего ядерного соглашения с Россией (СНВ-3), сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно касаться ядерных арсеналов России и Китая, причём полностью охватывать их. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.
Париж
19 июня, 13:13
В Париже считают, что Европа могла бы участвовать в переговорах по СНВ-3
"У нас с США двухсторонний договор СНВ-3, но при этом, предлагая Китай включить, они почему-то пока вообще не заявляют о Великобритании и Франции - это бы тоже немаловажный был фактор … На мой взгляд, это просто поиски, предлоги, (чтобы - ред.) уйти от конкретных шагов по продлению данного договора", - сказал Швыткин.
Депутат подчеркнул, что со стороны США таких шагов пока предпринято не было. Он также отметил, что Россия не может "отвечать за Китай", КНР является суверенным государством и сама вправе решать, будет ли она участником данного договора, тем более, что Пекин неоднократно высказывался против своего участия в этом соглашении.
Ранее администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
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17 июня, 02:00
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РоссияМаршалл БиллингслиЮрий ШвыткинДоговор СНВ-3Сергей ЛавровГосдума РФКитайСШАВ мире
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