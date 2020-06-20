Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции

ВОЛГОГРАД, 20 июн - РИА Новости. Клинические испытания вакцины от Клинические испытания вакцины от коронавируса идут штатно, заявил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"Клинические испытания начались. Все идет штатно. Когда будут результаты, мы сообщим", - сказал Мурашко журналистам.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 добровольцам в Сеченовском университете, где идут испытания вакцины от коронавируса, сделали прививки, еще 20 человек вакцинируют на следующей неделе.

Также Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступило к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня. Опытная вакцина против COVID-19 была введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко 18 июня.