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Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции
Клинические испытания вакцины от коронавируса идут штатно, заявил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:13
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции

12:42 20.06.2020 (обновлено: 13:13 20.06.2020)
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© Минобороны РФВведение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
© Минобороны РФ
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 июн - РИА Новости. Клинические испытания вакцины от коронавируса идут штатно, заявил министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Клинические испытания начались. Все идет штатно. Когда будут результаты, мы сообщим", - сказал Мурашко журналистам.
Сотрудник НИИ в лаборатории
18 июня, 16:08Распространение нового коронавируса
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 добровольцам в Сеченовском университете, где идут испытания вакцины от коронавируса, сделали прививки, еще 20 человек вакцинируют на следующей неделе.
Также Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступило к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня. Опытная вакцина против COVID-19 была введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко 18 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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