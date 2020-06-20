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Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:28
северный поток — 2
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"

12:40 20.06.2020 (обновлено: 15:28 20.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью газете Handelsblatt.
"Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ", — добавил он.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
27 мая, 08:00
Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"
Министр подчеркнул, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который прежде всего послужит энергобезопасности Европы. Кроме того, он поспособствует конкуренции и состязательности — по словам Новака, чем больше маршрутов, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками.
"Санкции и их ужесточение против "Северного потока — 2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", — заявил глава Минэнерго.
Он отметил, что США хотят навязать Европе свой сжиженный природный газ или другие проекты. "Это вмешательство в суверенитет европейских стран", — заключил Новак.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, опасающаяся потерять транзит, а также Соединенные Штаты. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.
Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
При этом в Вашингтоне заявляют о возможности ужесточения санкций: сенаторы-республиканцы уже внесли законопроект, который, в частности, предлагает распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием судов-трубоукладчиков.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
38826611227
Обсудить 19
Северный поток — 2Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
Популярные комментарии
Проект завершён, но не завершён...... Бывает....
20 июня, 12:44
Арсений Новиков
201900151
К новому году газ пустят и никто не помешает...
20 июня, 12:48
Алексей Алекс
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