Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью газете Handelsblatt.
"Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ", — добавил он.
Министр подчеркнул, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который прежде всего послужит энергобезопасности Европы. Кроме того, он поспособствует конкуренции и состязательности — по словам Новака, чем больше маршрутов, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками.
"Санкции и их ужесточение против "Северного потока — 2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", — заявил глава Минэнерго.
Он отметил, что США хотят навязать Европе свой сжиженный природный газ или другие проекты. "Это вмешательство в суверенитет европейских стран", — заключил Новак.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, опасающаяся потерять транзит, а также Соединенные Штаты. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.
Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
При этом в Вашингтоне заявляют о возможности ужесточения санкций: сенаторы-республиканцы уже внесли законопроект, который, в частности, предлагает распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием судов-трубоукладчиков.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"