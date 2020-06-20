Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"

"Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ", — добавил он.

Министр подчеркнул, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который прежде всего послужит энергобезопасности Европы. Кроме того, он поспособствует конкуренции и состязательности — по словам Новака, чем больше маршрутов, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками.

"Санкции и их ужесточение против "Северного потока — 2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", — заявил глава Минэнерго.

Он отметил, что США хотят навязать Европе свой сжиженный природный газ или другие проекты. "Это вмешательство в суверенитет европейских стран", — заключил Новак.

Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".