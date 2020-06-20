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Новак назвал санкции против "Северного потока — 2" незаконными
Санкции против "Северного потока — 2" и их ужесточение абсолютно незаконны и совершенно неадекватны, заявил в интервью газете Handelsblatt министр энергетики... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:39
северный поток — 2
александр новак
сша
украина
экономика
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353
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северный поток — 2, александр новак, сша, украина, экономика

Новак назвал санкции против "Северного потока — 2" незаконными

12:39 20.06.2020
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Санкции против "Северного потока — 2" и их ужесточение абсолютно незаконны и совершенно неадекватны, заявил в интервью газете Handelsblatt министр энергетики России Александр Новак.
"Этот трубопровод является коммерческим проектом, который в первую очередь служит Европе и ее энергетической безопасности. Это способствует конкуренции и состязательности, поскольку чем больше маршрутов поставок, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками и маршрутами доставки. Санкции и их ужесточение против "Северного потока 2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", - заявил Новак.
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Министр добавил, что "США хотят навязать Европе свой СПГ или еще другие проекты. Это вмешательство в суверенитет европейских стран".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект против "Северного потока— 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих ведущих американских партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
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Северный поток — 2Александр НовакСШАУкраинаЭкономика
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