Новак назвал санкции против "Северного потока — 2" незаконными

"Этот трубопровод является коммерческим проектом, который в первую очередь служит Европе и ее энергетической безопасности. Это способствует конкуренции и состязательности, поскольку чем больше маршрутов поставок, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками и маршрутами доставки. Санкции и их ужесточение против "Северного потока 2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", - заявил Новак.