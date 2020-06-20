https://ria.ru/20200620/1573227004.html
Далай-лама призвал людей к "гигиене эмоций"
Далай-лама XIV призвал людей учиться работать со своими негативными эмоциями, используя многовековой опыт, зафиксированный в индийских религиозных трактатах. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:39
2020-06-20T12:39
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155504/80/1555048097_0:704:2000:1829_1400x0_80_0_0_172268b36f29d0dbaed6e2727f005303.jpg
https://ria.ru/20200605/1572547176.html
https://ria.ru/20200507/1571119399.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155504/80/1555048097_0:704:2000:1829_1400x0_80_0_0_172268b36f29d0dbaed6e2727f005303.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155504/80/1555048097_0:516:2000:2016_1400x0_80_0_0_0be68a0b39dddced17ee820607528970.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155504/80/1555048097_0:266:2000:2266_1400x0_80_0_0_d41cd4ce4218ce218ad6fc1a4dc8bba1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), в мире
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Далай-лама XIV
призвал людей учиться работать со своими негативными эмоциями, используя многовековой опыт, зафиксированный в индийских религиозных трактатах.
В субботу духовный лидер тибетского буддизма провел онлайн-встречу с учеными и философами. На ней он рассказал о жизнестойкости и сострадании, а также роли науки в этих вопросах.
"Как у нас есть гигиена тела, у нас должна быть гигиена эмоций", - сказал Далай-лама во время встречи, которая транслировалась в YouTube.
Он отметил, что о негативных эмоциях подробно расписано в древнеиндийских религиозных трактатах. Именно на работу с ними должно, по его мнению, направляться сознание вместе с умом человека.
Кроме того, он предложил включить этот вопрос в программу современного образования.
"К сожалению, сейчас образование уделяет внимание материальной стороне жизни, забывая про духовную", - сказал Далай-лама.