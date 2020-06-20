Далай-лама призвал людей к "гигиене эмоций"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Далай-лама XIV призвал людей учиться работать со своими негативными эмоциями, используя многовековой опыт, зафиксированный в индийских религиозных трактатах.

В субботу духовный лидер тибетского буддизма провел онлайн-встречу с учеными и философами. На ней он рассказал о жизнестойкости и сострадании, а также роли науки в этих вопросах.

"Как у нас есть гигиена тела, у нас должна быть гигиена эмоций", - сказал Далай-лама во время встречи, которая транслировалась в YouTube.

Он отметил, что о негативных эмоциях подробно расписано в древнеиндийских религиозных трактатах. Именно на работу с ними должно, по его мнению, направляться сознание вместе с умом человека.

Кроме того, он предложил включить этот вопрос в программу современного образования.