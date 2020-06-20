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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200620/1573227004.html
Далай-лама призвал людей к "гигиене эмоций"
Далай-лама XIV призвал людей учиться работать со своими негативными эмоциями, используя многовековой опыт, зафиксированный в индийских религиозных трактатах. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:39
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), в мире

Далай-лама призвал людей к "гигиене эмоций"

12:39 20.06.2020
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
Далай-лама. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Далай-лама XIV призвал людей учиться работать со своими негативными эмоциями, используя многовековой опыт, зафиксированный в индийских религиозных трактатах.
В субботу духовный лидер тибетского буддизма провел онлайн-встречу с учеными и философами. На ней он рассказал о жизнестойкости и сострадании, а также роли науки в этих вопросах.
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"Как у нас есть гигиена тела, у нас должна быть гигиена эмоций", - сказал Далай-лама во время встречи, которая транслировалась в YouTube.
Он отметил, что о негативных эмоциях подробно расписано в древнеиндийских религиозных трактатах. Именно на работу с ними должно, по его мнению, направляться сознание вместе с умом человека.
Кроме того, он предложил включить этот вопрос в программу современного образования.
"К сожалению, сейчас образование уделяет внимание материальной стороне жизни, забывая про духовную", - сказал Далай-лама.
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