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Мишустин поздравил артиста Коренева с юбилеем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Владимира Коренева с днем рождения, отметив дарование актера и его яркую... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:37
культура
владимир коренев
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир коренев, михаил мишустин

Мишустин поздравил артиста Коренева с юбилеем

12:36 20.06.2020 (обновлено: 12:37 20.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Владимира Коренева с днем рождения, отметив дарование актера и его яркую индивидуальность, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина в субботу.
Актёр театра и кино отмечает в субботу 80-летие.
"Ваша творческая судьба неразрывно связана с Театром Станиславского, в котором вы служите почти шестьдесят лет. На знаменитых подмостках раскрылось ваше дарование и яркая индивидуальность. Здесь вы стали ведущим артистом, создали множество глубоких образов, снискали искреннюю любовь поклонников драматического искусства", - отметил премьер в поздравлении.
По словам Мишустина, десятки всенародно любимых картин с участием актера – яркое подтверждение тому, что успех сопутствует ему и в кинематографе.
"В любой роли вы умеете быть искренним, убедительным, достоверным. Зрители разных поколений очень любят вас, всегда ждут ваших новых работ в театре, с большим удовольствием смотрят фильмы с вашим участием"", - заключил премьер.
В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962), его герой был признан главным романтическим образом шестидесятых.
Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), в сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других.
Владимир Коренев
Вчера, 02:02
Биография Владимира Коренева
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КультураВладимир КореневМихаил Мишустин
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