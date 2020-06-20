Мишустин поздравил артиста Коренева с юбилеем

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Владимира Коренева с днем рождения, отметив дарование актера и его яркую индивидуальность, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина в субботу.

Актёр театра и кино отмечает в субботу 80-летие.

"Ваша творческая судьба неразрывно связана с Театром Станиславского, в котором вы служите почти шестьдесят лет. На знаменитых подмостках раскрылось ваше дарование и яркая индивидуальность. Здесь вы стали ведущим артистом, создали множество глубоких образов, снискали искреннюю любовь поклонников драматического искусства", - отметил премьер в поздравлении.

По словам Мишустина, десятки всенародно любимых картин с участием актера – яркое подтверждение тому, что успех сопутствует ему и в кинематографе.

"В любой роли вы умеете быть искренним, убедительным, достоверным. Зрители разных поколений очень любят вас, всегда ждут ваших новых работ в театре, с большим удовольствием смотрят фильмы с вашим участием"", - заключил премьер.

В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962), его герой был признан главным романтическим образом шестидесятых.