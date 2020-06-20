https://ria.ru/20200620/1573226704.html
В Сирию за сутки вернулись 26 беженцев из Ливана
Еще 26 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:32
2020-06-20T12:32
война в сирии
сирия
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сирия, ливан, в мире
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Еще 26 беженцев вернулись в Сирию
из Ливана
за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 26 беженцев (в том числе: женщин – 8, детей – 13). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток беженцев не выводили.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории, обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России