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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись 26 беженцев из Ливана
Еще 26 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:32
война в сирии
сирия
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сирия, ливан, в мире

В Сирию за сутки вернулись 26 беженцев из Ливана

12:32 20.06.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еще 26 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 26 беженцев (в том числе: женщин – 8, детей – 13). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток беженцев не выводили.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории, обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииСирияЛиванВ мире
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