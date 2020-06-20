В Сирию за сутки вернулись 26 беженцев из Ливана

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еще 26 беженцев вернулись в Еще 26 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 26 беженцев (в том числе: женщин – 8, детей – 13). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.

В места постоянного проживания в течение суток беженцев не выводили.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории, обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.