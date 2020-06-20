Лукашенко заявил об уверенности в правильности пути по борьбе с COVID-19

По его словам, выбрав свой путь борьбы с распространением коронавируса, Белоруссия сегодня работает, "хоть как-то дышит". "А (другие. — Прим. ред.) хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда", — сказал глава государства.