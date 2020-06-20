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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573226599.html
Лукашенко заявил об уверенности в правильности пути по борьбе с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему уверен в правильности выбранного республикой пути реагирования на пандемию коронавируса COVID-19, поскольку РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
мвф
белоруссия
в мире
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Наполеон из 6 палаты , тоже уверен в себе, несмотря на диагноз врачей.
11
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белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/89/1551558964_0:271:2995:1956_1400x0_80_0_0_22913a70e129e5d0b484bafd29f19bc2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, александр лукашенко, мвф, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил об уверенности в правильности пути по борьбе с COVID-19

12:30 20.06.2020 (обновлено: 17:53 20.06.2020)
1068
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему уверен в правильности выбранного республикой пути реагирования на пандемию коронавируса COVID-19, поскольку это, по его мнению, позволило сохранить республике независимость.
"Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят (в условиях пандемии. — Прим. ред.). Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль", — сказал Лукашенко, которого цитирует сайт президента Белоруссии.
По его словам, выбрав свой путь борьбы с распространением коронавируса, Белоруссия сегодня работает, "хоть как-то дышит". "А (другие. — Прим. ред.) хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда", — сказал глава государства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались. В Белоруссии на пятницу выявлено 57 333 случая инфицирования COVID-19, в том числе скончались 337 человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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В связи с коронавирусом многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Белоруссия не вводила карантин и комендантский час, не накладывала ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Международное авиасообщение не приостанавливалось, однако для всех прибывающих в страну действует обязательный 14-дневный карантин.
В пятницу Лукашенко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), у которого республика ранее запросила "быструю" финподдержку на фоне коронавируса в размере около 900 миллионов долларов, требует от нее ввести карантин или комендантский час, однако Белоруссия на это не пойдет.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
Виктор Бабарико
Вчера, 12:12
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301201445
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоМВФБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Наполеон из 6 палаты , тоже уверен в себе, несмотря на диагноз врачей.
20 июня, 12:57
ВВиктор
700004
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