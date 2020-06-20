Лукашенко заявил об уверенности в правильности пути по борьбе с COVID-19

МИНСК, 20 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему уверен в правильности выбранного республикой пути реагирования на пандемию коронавируса COVID-19, поскольку это, по его мнению, позволило сохранить республике независимость.
"Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят (в условиях пандемии. — Прим. ред.). Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль", — сказал Лукашенко, которого цитирует сайт президента Белоруссии.
По его словам, выбрав свой путь борьбы с распространением коронавируса, Белоруссия сегодня работает, "хоть как-то дышит". "А (другие. — Прим. ред.) хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда", — сказал глава государства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались. В Белоруссии на пятницу выявлено 57 333 случая инфицирования COVID-19, в том числе скончались 337 человек.
В связи с коронавирусом многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Белоруссия не вводила карантин и комендантский час, не накладывала ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Международное авиасообщение не приостанавливалось, однако для всех прибывающих в страну действует обязательный 14-дневный карантин.
В пятницу Лукашенко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), у которого республика ранее запросила "быструю" финподдержку на фоне коронавируса в размере около 900 миллионов долларов, требует от нее ввести карантин или комендантский час, однако Белоруссия на это не пойдет.
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