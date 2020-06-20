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Директор Центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:51
александр гинцбург
нии им. гамалеи
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
александр гинцбург, нии им. гамалеи, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Директор Центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

12:30 20.06.2020 (обновлено: 17:51 20.06.2020)
2066
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО России.
"Я благодарен Минобороны России, руководству и сотрудникам 48 ЦНИИ за очень плодотворную и качественную работу. Тесное и эффективное научное сотрудничество Института имени Гамалеи с военным ведомством ведется с 30-х годов прошлого века. Высокий уровень взаимодействия позволяет в ограниченные сроки добиваться нужного результата. Все результаты, получаемые в совместных исследованиях с учреждениями военного ведомства, всегда отличаются четкостью и ясностью. Ни разу за всю историю взаимодействия не приходилось что-то проверять или переделывать. Как в случае вакцины против Эболы, так и в разработке новой вакцины против COViD-19", — приводятся слова Гинцбурга.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
18 июня, 19:25
Сеченовский университет приступил к испытаниям вакцины от COVID-19
МО России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом России 16 июня.
Опытная вакцина против COVID-19 была введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко 18 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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