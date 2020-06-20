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Рейс со 136 россиянами вылетел из Ташкента в Казань
Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит спецрейсом 136 россиян в Казань, спецрейс вылетел из Ташкента, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:27
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353
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, южная корея, узбекистан, япония, общество

Рейс со 136 россиянами вылетел из Ташкента в Казань

12:27 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 20 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит спецрейсом 136 россиян в Казань, спецрейс вылетел из Ташкента, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
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"Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 20 июня из Ташкента в Москву в 13.07 (11.07 мск). На борту 136 граждан России и 42 гражданина других стран", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 3,5 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Ранее представитель оперштаба при кабмине страны сообщал РИА Новости, что с 15 июня Узбекистан возобновил авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяУзбекистанЯпонияОбщество
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