https://ria.ru/20200620/1573226492.html
Рейс со 136 россиянами вылетел из Ташкента в Казань
Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит спецрейсом 136 россиян в Казань, спецрейс вылетел из Ташкента, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:27
2020-06-20T12:27
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
узбекистан
япония
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156134/52/1561345210_0:204:3072:1932_1400x0_80_0_0_ced8058efd94513de3f66530840afbdf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, южная корея, узбекистан, япония, общество
ТАШКЕНТ, 20 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит спецрейсом 136 россиян в Казань, спецрейс вылетел из Ташкента, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
"Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 20 июня из Ташкента в Москву в 13.07 (11.07 мск). На борту 136 граждан России и 42 гражданина других стран", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 3,5 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Ранее представитель оперштаба при кабмине страны сообщал РИА Новости, что с 15 июня Узбекистан
возобновил авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией
, Китаем
, Южной Кореей
и Израилем
. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.