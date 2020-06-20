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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:09
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Это хорошо! Значит посадят убийцу!!!
132
Он пытался невменяемого сыграть? И где ж талант, о котором здесь так оппозиционеры рукоплещут? А то, что он хотел через дурку от ответственности уйти, ещё раз подтверждает негативные отзывы о Ефремове как индивидуума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

12:23 20.06.2020 (обновлено: 13:09 20.06.2020)
186001
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым", — сказал собеседник агентства.
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Вчера, 09:33
"Сильно страдает". Адвокат Ефремова готовит "жесткий" разговор с ним
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором попросил у семьи Захарова прощения, заявил, что готов честно понести наказание, а также пообещал материальную помощь. Но, как сообщал адвокат Александр Добровинский, семья Захарова извинения не приняла и отказалась от какой-либо помощи.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Это хорошо! Значит посадят убийцу!!!
20 июня, 12:24
Арсений Новиков
12120009
Он пытался невменяемого сыграть? И где ж талант, о котором здесь так оппозиционеры рукоплещут? А то, что он хотел через дурку от ответственности уйти, ещё раз подтверждает негативные отзывы о Ефремове как индивидуума.
20 июня, 12:28
Андрей Романов
106310211
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