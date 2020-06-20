Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов , обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым", — сказал собеседник агентства.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.