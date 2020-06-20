Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573226283.html
Более двух миллионов жителей Пекина проверили на COVID-19 из-за вспышки
Власти Пекина с 13 июня проверили на COVID-19 почти 2,3 миллиона человек после того, как на оптовом рынке "Синьфади" была зарегистрирована вспышка заболевания,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572932356_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_51840313b0303b8d9ddde10f46dcd3f3.jpg
https://ria.ru/20200619/1573188506.html
пекин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572932356_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_51840313b0303b8d9ddde10f46dcd3f3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572932356_3:0:2734:2048_1400x0_80_0_0_bfda11af410a13012f5618fdabc3b359.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572932356_344:0:2392:2048_1400x0_80_0_0_de174db05dc74500c0a9fdd2dbb3ffb5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

Более двух миллионов жителей Пекина проверили на COVID-19 из-за вспышки

12:23 20.06.2020
432
© REUTERS / Martin PollardПолицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
© REUTERS / Martin Pollard
Полицейские у оптового рынка "Синьфади" в Пекине
ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Власти Пекина с 13 июня проверили на COVID-19 почти 2,3 миллиона человек после того, как на оптовом рынке "Синьфади" была зарегистрирована вспышка заболевания, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы орготдела горкома Пекина Чжан Цян.
"С 13 июня в соответствии с развитием ситуации с кластерной вспышкой на оптовом рынке "Синьфади" и для того, чтобы как можно скорее остановить распространения эпидемии, власти Пекина организовали полномасштабное тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса. По состоянию на 6.00 20 июня образцы для тестов взяты у 2,29 миллиона человек ", - сообщил Чжан Цян.
Он сообщил, что в приоритетном порядке тесты проводили работникам рынка "Синьфади", жителям расположенных поблизости жилых комплексов, где объявлен высокий уровень риска в области общественного здравоохранения, а также сотрудникам предприятий общественного питания, крупных супермаркетов, рынков и курьерам. Вместе с тем за неделю проверили жителей 36 кварталов и микрорайонов города, которые были объявлены зонами со средним и высоким уровнем риска.
Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
Полевой госпиталь в Бергамо
19 июня, 14:32Распространение нового коронавируса
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
По данным на утро субботы, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 22 новых случая COVID-19 и двух бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 205 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – 17 бессимптомных носителей вируса.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 45 тысяч
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил об уверенности в правильности пути по борьбе с COVID-19
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Полицейская машина
В США отпустили под залог второго обвиняемого по делу Флойда
Виктор Бабарико
Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врач объяснил быстрый выход вакцины от COVID-19
Семья
Назван лучший способ оздоровления организма
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Представители ДНР в селе Петровское в Донецкой области
ВСУ установили мины вблизи дороги в Донбассе, заявили в ДНР
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Рейс со 136 россиянами вылетел из Ташкента в Казань
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Центре Гамалеи назвали возможные сроки производства вакцины от COVID-19
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев: договор по вооружениям должен отвечать интересам России и Китая
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
В Киевской области заболеваемость COVID-19 приблизилась к критической
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния