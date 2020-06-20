https://ria.ru/20200620/1573226208.html
ВСУ установили мины вблизи дороги в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики установили более 20 противотанковых мин вблизи дороги в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Богдановка в Донбассе, сообщил в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:18
2020-06-20T12:18
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
оон
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573221806.html
https://ria.ru/20200619/1573209868.html
1
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155958/84/1559588475_450:827:2621:2048_1400x0_80_0_0_ee820c527835fd1a5389cbab91648ac5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире