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ВСУ установили мины вблизи дороги в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики установили более 20 противотанковых мин вблизи дороги в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Богдановка в Донбассе, сообщил в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:18
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

ВСУ установили мины вблизи дороги в Донбассе, заявили в ДНР

12:18 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР в селе Петровское в Донецкой области
Представители ДНР в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Представители ДНР в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики установили более 20 противотанковых мин вблизи дороги в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Богдановка в Донбассе, сообщил в субботу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"По данным нашей разведки, боевики 53-й бригады (ВС Украины - ред.) дополнительно установили 21 противотанковую мину вблизи дороги общего пользования в районе населенного пункта Богдановка", - сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНВ мире
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