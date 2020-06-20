Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 45 тысяч

Согласно последним данным, коронавирусом с начала вспышки заболевания в стране заразились 45 029 человек, за последние сутки медики выявили 1226 новых случаев инфицирования. За все время распространения инфекции скончались 2429 человек, выздоровели 17 883 заразившихся (39,7% от общего числа).