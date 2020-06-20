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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 45 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 45 тысяч, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:17
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353
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коронавирус covid-19, индонезия, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 45 тысяч

12:17 20.06.2020
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 45 тысяч, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно последним данным, коронавирусом с начала вспышки заболевания в стране заразились 45 029 человек, за последние сутки медики выявили 1226 новых случаев инфицирования. За все время распространения инфекции скончались 2429 человек, выздоровели 17 883 заразившихся (39,7% от общего числа).
В четверг количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии достигло максимума с начала вспышки. Тогда за сутки был выявлен 1331 новый случай COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияВ мире
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