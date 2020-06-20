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В США отпустили под залог второго обвиняемого по делу Флойда
Второй из четырех бывших полицейских Миннеаполиса, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден из тюрьмы под залог, сумма которого... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:13
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джордж флойд, сша, в мире

В США отпустили под залог второго обвиняемого по делу Флойда

12:13 20.06.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина
Полицейская машина
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Второй из четырех бывших полицейских Миннеаполиса, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден из тюрьмы под залог, сумма которого составила 750 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN.
Экс-сотрудник полиции Александер Куэнг покинул тюрьму округа Хеннепин в пятницу вечером "под залог и в рамках условного освобождения". Куэнг и двое его коллег - Томас Лейн и Ту Тао – обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда. Все они были уволены из полиции и задержаны. Ранее сообщалось, что суд освободил Томаса Лейна под залог в размере 1 миллиона долларов.
Сеанс муринотерапии. США распрощались с Джорджем Флойдом
9 июня, 17:26Акценты
Сеанс "муринотерапии". США распрощались с Джорджем ФлойдомВ этом веке Америка так еще ни с кем не прощалась. Казалось, в обозримом будущем ей и не с кем. Но она сумела натворить себе кумира. Золотой гроб. Пышные проводы. Удивительно только, что конечной остановкой для него выбрали Хьюстон.
Еще один экс-сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
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Джордж ФлойдСШАВ мире
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