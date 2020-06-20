В США отпустили под залог второго обвиняемого по делу Флойда

Сеанс "муринотерапии". США распрощались с Джорджем Флойдом В этом веке Америка так еще ни с кем не прощалась. Казалось, в обозримом будущем ей и не с кем. Но она сумела натворить себе кумира. Золотой гроб. Пышные проводы. Удивительно только, что конечной остановкой для него выбрали Хьюстон.