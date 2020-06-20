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Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты
Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в ЦИК Белоруссии документы для его регистрации кандидатом в президенты республики, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:12
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
цик белоруссии
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, цик белоруссии, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты

12:12 20.06.2020
515
© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в ЦИК Белоруссии документы для его регистрации кандидатом в президенты республики, говорится в сообщении штаба.
Выборы президенты назначены в Белоруссии на 9 августа. Этап подачи в ЦИК документов на регистрацию кандидатов на высший государственный пост продолжается с 20 июня по 4 июля включительно.
"Несмотря на то, что Виктор Бабарико все еще не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца. Поэтому сегодня, 20 июня, мы подали пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь в Центральную избирательную комиссию", - говорится в сообщении в Telegram-канале Бабарико.
В нем также отмечается, что в ЦИК подан полный пакет документов, "в абсолютном соответствии со статьей 68 избирательного кодекса Республики Беларусь".
Андрей Суздальцев
19 июня, 12:01
Политолог прокомментировал задержание Бабарико
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико руководил банком на протяжении 20 лет. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который является главой штаба своего отца, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.
В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Бабарико, по данным его адвоката, находится в статусе подозреваемого. При это, как поясняла РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина, нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
19 июня, 22:58
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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