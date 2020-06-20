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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200620/1573225892.html
Президент Хорватии прибудет на парад Победы в Москву, сообщили СМИ
Президент Хорватии Зоран Миланович приедет на парад Победы в Москву 24 июня, сообщил телеканал N1 со ссылкой на источник в его администрации. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:08
75 лет великой победы
зоран миланович
анвар азимов
парад победы
владимир путин
москва
хорватия
в мире
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москва
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156301/64/1563016435_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5ea86ce272597794e289fbcde09c354e.jpg
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РИА Новости
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зоран миланович, анвар азимов, парад победы, владимир путин, москва, хорватия, в мире

Президент Хорватии прибудет на парад Победы в Москву, сообщили СМИ

12:08 20.06.2020
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© AP Photo / Darko BandicЗоран Миланович
Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
Зоран Миланович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 июн - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович приедет на парад Победы в Москву 24 июня, сообщил телеканал N1 со ссылкой на источник в его администрации.
Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов рассказал в интервью РИА Новости о вероятности визита в Москву главы хорватского государства на празднование Победы во Второй мировой войне.
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"Президент Республики Хорватия Зоран Миланович будет присутствовать 24 июня на праздновании Дня Победы, которое из-за пандемии было отложено 9 мая. В ходе визита будет проведена двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным, темы которой согласовываются", - передает телеканал слова источника.
Отмечается, что официальный Загреб хочет иметь хорошие отношения с Москвой и визит хорватского президента станет "символическим шагом".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
19 июня, 14:2175 лет Великой Победы
Лукашенко приедет на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
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75 лет Великой ПобедыЗоран МилановичАнвар АзимовПарад ПобедыВладимир ПутинМоскваХорватияВ мире
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