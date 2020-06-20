https://ria.ru/20200620/1573225892.html
Президент Хорватии прибудет на парад Победы в Москву, сообщили СМИ
Президент Хорватии Зоран Миланович приедет на парад Победы в Москву 24 июня, сообщил телеканал N1 со ссылкой на источник в его администрации. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:08
2020-06-20T12:08
75 лет великой победы
зоран миланович
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парад победы
владимир путин
москва
хорватия
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573225439.html
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зоран миланович, анвар азимов, парад победы, владимир путин, москва, хорватия, в мире