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В Эстонии число зараженных коронавирусом достигло 1981
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1981, сообщил в субботу республиканский департамент... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:05
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коронавирус covid-19, эстония, в мире

В Эстонии число зараженных коронавирусом достигло 1981

12:05 20.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1981, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1981 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 102 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 8 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭстонияВ мире
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