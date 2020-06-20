https://ria.ru/20200620/1573225674.html
В Кабардино-Балкарии зафиксировали две смерти смерти с COVID-19 за сутки
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 45, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:03
2020-06-20T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр)
НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости.
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 45, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 43 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два человека – мужчины 1938 и 1945 годов рождения, оба проживали в Нальчике", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 76 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4361. Выздоровел за сутки 51 человек, всего выздоровевших в регионе - 2305.
В госпиталях находятся 1341 человек, из которых 63 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1520 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2095 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф