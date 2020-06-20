В Кабардино-Балкарии зафиксировали две смерти смерти с COVID-19 за сутки

НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 45, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 43 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два человека – мужчины 1938 и 1945 годов рождения, оба проживали в Нальчике", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 76 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4361. Выздоровел за сутки 51 человек, всего выздоровевших в регионе - 2305.

В госпиталях находятся 1341 человек, из которых 63 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1520 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2095 человек, имевших контакты с зараженными людьми.