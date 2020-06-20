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В Кабардино-Балкарии зафиксировали две смерти смерти с COVID-19 за сутки
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 45, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:03
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр)

В Кабардино-Балкарии зафиксировали две смерти смерти с COVID-19 за сутки

12:03 20.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрачи в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова
Врачи в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова
© РИА Новости
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НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 45, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 43 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два человека – мужчины 1938 и 1945 годов рождения, оба проживали в Нальчике", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 76 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4361. Выздоровел за сутки 51 человек, всего выздоровевших в регионе - 2305.
В госпиталях находятся 1341 человек, из которых 63 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1520 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2095 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
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