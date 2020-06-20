Фашизм и ненависть в Белоруссии не пропустят, заявил Лукашенко

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Фашизм и ненависть "под знаменами демократии" в Фашизм и ненависть "под знаменами демократии" в Белоруссии не пропустят, заявил в субботу белорусский лидер Александр Лукашенко

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко в субботу принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области Белоруссии в деревне Борки.

"Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят… Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни", - заявил глава республики.

По его словам, в Белоруссии никогда не забудут, "как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком". "Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая "победобесием", кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике", - сказал президент.

Это, продолжил Лукашенко, свидетельствует о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой войны, "не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой открытого терроризма".