https://ria.ru/20200620/1573225503.html
Фашизм и ненависть в Белоруссии не пропустят, заявил Лукашенко
Фашизм и ненависть "под знаменами демократии" в Белоруссии не пропустят, заявил в субботу белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:59
2020-06-20T11:59
александр лукашенко
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, могилевская область, белоруссия, в мире
МИНСК, 20 июн - РИА Новости.
Фашизм и ненависть "под знаменами демократии" в Белоруссии
не пропустят, заявил в субботу белорусский лидер Александр Лукашенко
.
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко в субботу принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области
Белоруссии в деревне Борки.
"Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят… Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни", - заявил глава республики.
По его словам, в Белоруссии никогда не забудут, "как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком". "Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая "победобесием", кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике", - сказал президент.
Это, продолжил Лукашенко, свидетельствует о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой войны, "не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой открытого терроризма".
"Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида", - сказал глава государства.