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Назван лучший способ оздоровления организма
Главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия назвал ходьбу лучшим способом продления жизни и оздоровления организма. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:00
лео бокерия
здоровье
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
лео бокерия, здоровье, общество

Назван лучший способ оздоровления организма

11:53 20.06.2020 (обновлено: 14:00 20.06.2020)
10719
© Fotolia / ilfotokunstСемья
Семья
© Fotolia / ilfotokunst
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия назвал ходьбу лучшим способом продления жизни и оздоровления организма.
Он отметил, что люди, которые ходят два часа в неделю, живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.
"Ходьба для человека, который профессионально не занимался, — это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания", — подчеркнул Бокерия в комментарии РЕН ТВ.
При этом медик предостерег россиян, находившихся долгое время на самоизоляции, от резкого повышения физических нагрузок. По его словам, необходимо следить за пульсом и, если он увеличился на 25 процентов, прекращать тренировку или пробежку.
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Лео БокерияЗдоровьеОбщество
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