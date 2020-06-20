https://ria.ru/20200620/1573225308.html
Назван лучший способ оздоровления организма
Главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия назвал ходьбу лучшим способом продления жизни и оздоровления организма. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:53
2020-06-20T14:00
лео бокерия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147561/33/1475613342_0:105:2001:1230_1400x0_80_0_0_cf0efbd92846178b9cc4e6fb41739d2b.jpg
https://ria.ru/20200619/1573210676.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147561/33/1475613342_0:105:2001:1230_1400x0_80_0_0_cf0efbd92846178b9cc4e6fb41739d2b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147561/33/1475613342_52:0:1823:1328_1400x0_80_0_0_48dd24ca0181f8e116faf3ed3e48ad96.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147561/33/1475613342_274:0:1602:1328_1400x0_80_0_0_4811dd44e969a4688f533f068d087238.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лео бокерия, здоровье, общество
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия
назвал ходьбу лучшим способом продления жизни и оздоровления организма.
Он отметил, что люди, которые ходят два часа в неделю, живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.
"Ходьба для человека, который профессионально не занимался, — это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания", — подчеркнул Бокерия в комментарии РЕН ТВ.
При этом медик предостерег россиян, находившихся долгое время на самоизоляции, от резкого повышения физических нагрузок. По его словам, необходимо следить за пульсом и, если он увеличился на 25 процентов, прекращать тренировку или пробежку.