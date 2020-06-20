Назван лучший способ оздоровления организма

Он отметил, что люди, которые ходят два часа в неделю, живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.

При этом медик предостерег россиян, находившихся долгое время на самоизоляции, от резкого повышения физических нагрузок. По его словам, необходимо следить за пульсом и, если он увеличился на 25 процентов, прекращать тренировку или пробежку.