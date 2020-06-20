https://ria.ru/20200620/1573225241.html
В Донбассе из-за обстрела нарушено электроснабжение насосной станции
Электроснабжение насосной станции третьего подъема канала "Северский Донец-Донбасс" нарушено в результате обстрела, подача воды в ряд населенных пунктов региона РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:51
2020-06-20T11:51
иван приходько
вода донбасса
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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иван приходько, вода донбасса, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости.
Электроснабжение насосной станции третьего подъема канала "Северский Донец-Донбасс" нарушено в результате обстрела, подача воды в ряд населенных пунктов региона снижена, сообщили в субботу в пресс-службе компании "Вода Донбасса
".
По информации "Воды Донбасса", в результате боевых действий были повреждены две линии электропередачи, обеспечивающие работу насосной станции канала.
"Насосная станция третьего подъёма канала "Северский Донец - Донбасс" осталась на единственном вводе, который не позволяет задействовать оборудование для стопроцентной подачи воды", - говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что подача воды по каналу сокращена на 50%.
"Работа фильтровальных станций максимально переведена на работу резервных водохранилищ, но в связи с повышенной водоотдачей в жаркий период это может обеспечить подачу воды в города не более 80%", - добавили в компании.
Глава администрации подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько
сообщил, что в связи с повреждением ЛЭП подача воды на город снижена.
"В жаркий период отдельные районы будут ощущать снижение подачи водоснабжения. В настоящее время решается вопрос о проведении восстановительных работ", - написал Приходько в своем "Telegram-канале".
"Северский Донец-Донбасс" – искусственный канал, построенный в конце пятидесятых годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.
Власти Украины
в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе
обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске
контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.