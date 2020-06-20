В Донбассе из-за обстрела нарушено электроснабжение насосной станции

ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Электроснабжение насосной станции третьего подъема канала "Северский Донец-Донбасс" нарушено в результате обстрела, подача воды в ряд населенных пунктов региона снижена, сообщили в субботу в пресс-службе компании " Электроснабжение насосной станции третьего подъема канала "Северский Донец-Донбасс" нарушено в результате обстрела, подача воды в ряд населенных пунктов региона снижена, сообщили в субботу в пресс-службе компании " Вода Донбасса ".

По информации "Воды Донбасса", в результате боевых действий были повреждены две линии электропередачи, обеспечивающие работу насосной станции канала.

"Насосная станция третьего подъёма канала "Северский Донец - Донбасс" осталась на единственном вводе, который не позволяет задействовать оборудование для стопроцентной подачи воды", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что подача воды по каналу сокращена на 50%.

"Работа фильтровальных станций максимально переведена на работу резервных водохранилищ, но в связи с повышенной водоотдачей в жаркий период это может обеспечить подачу воды в города не более 80%", - добавили в компании.

"В жаркий период отдельные районы будут ощущать снижение подачи водоснабжения. В настоящее время решается вопрос о проведении восстановительных работ", - написал Приходько в своем "Telegram-канале".

"Северский Донец-Донбасс" – искусственный канал, построенный в конце пятидесятых годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.