В Калининградской области возобновилась плановая госпитализация

"С 20 июня начинается плановая госпитализация граждан, ожидающих оперативное вмешательство по различным нозологиям. Система здравоохранения активно готовилась к этому, в том числе отрабатывались графики, медицинские бригады, маршрутизация", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 20 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 76,4 тысячи человек. Выявлено 2262 случая заражения, из них 1210 человек выздоровели, скончались 37. Остаются под медицинским наблюдением 4001 человек.