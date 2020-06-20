https://ria.ru/20200620/1573225212.html
В Калининградской области возобновилась плановая госпитализация
Плановую госпитализацию в медицинские стационары, приостановленную из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, возобновили в Калининградской... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:48
2020-06-20T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости.
Плановую госпитализацию в медицинские стационары, приостановленную из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, возобновили в Калининградской области
, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"С 20 июня начинается плановая госпитализация граждан, ожидающих оперативное вмешательство по различным нозологиям. Система здравоохранения активно готовилась к этому, в том числе отрабатывались графики, медицинские бригады, маршрутизация", - говорится в сообщении.
С 16 июня постановлением главного санитарного врача по Калининградской области начали работу стоматологические клиники, косметологии, массажные салоны, клиники пластической хирургии.
По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 20 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 76,4 тысячи человек. Выявлено 2262 случая заражения, из них 1210 человек выздоровели, скончались 37. Остаются под медицинским наблюдением 4001 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.