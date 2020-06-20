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Турецкий историк: уроки Второй мировой применимы к настоящему и будущему
Итоги и уроки Второй мировой войны касаются не только прошлого, но настоящего и будущего, заявил РИА Новости доктор исторических наук Мехмет Перинчек... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:45
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
ливия
вьетнам
ирак
адольф гитлер
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ливия
вьетнам
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РИА Новости
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60
вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, ливия, вьетнам, ирак, адольф гитлер

Турецкий историк: уроки Второй мировой применимы к настоящему и будущему

11:45 20.06.2020
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкСоветские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова готовятся к бою на левом берегу Невы
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова готовятся к бою на левом берегу Невы
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова готовятся к бою на левом берегу Невы. Архивное фото
АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Итоги и уроки Второй мировой войны касаются не только прошлого, но настоящего и будущего, заявил РИА Новости доктор исторических наук Мехмет Перинчек (Стамбульский университет), комментируя статью президента России Владимира Путина.
Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
"Я считаю статью Путина о Второй мировой войне очень важной. Изучение процессов, приведших к той войне, и борьбы с фашизмом, касаются не только прошлого, но также настоящего и будущего. Сегодня нет нацистской Германии, но есть силы с такими же амбициями. То, что произошло во Вьетнаме, Ираке, Ливии, не является делом Гитлера. Есть современные агрессоры и поджигатели войны, которые заменили его", - сказал собеседник агентства.
Он привел примеры дезинформации, которая оправдывала развязывание войн в современной истории.
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
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"Не Геббельс сказал ложь о том, что у (экс-президента Ирака) Саддама Хусейна было оружие массового поражения. Мы все еще видим в качестве предлогов оккупации подобные примеры лжи и пропаганды. Мир избавился от нацистов, но те, кто стремится к мировой гегемонии, существуют в другой форме и облике. Конечно, есть и демократический фронт, который этому сопротивляется", - добавил Перинчек.
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинЛивияВьетнамИракАдольф Гитлер
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