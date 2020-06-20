Турецкий историк: уроки Второй мировой применимы к настоящему и будущему

Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.