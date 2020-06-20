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В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37
Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:42
2020-06-20T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости.
Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области
за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 35 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось на один случай — скончался мужчина 71 год, у него была тяжёлая пневмония на фоне онкологии и сахарного диабета", - сообщили в штабе.
По данным штаба, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 16 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у семерых из них диагностирована пневмония, у 19 человек заболевание протекает бессимптомно, коронавирус у них выявлен по результатам лабораторных обследований, преимущественно, это контактные в семье и по месту работы заболевших.
Всего на 20 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 76,4 тысячи человек. Выявлено 2262 случая заражения, из них 1210 человек выздоровели, скончались 37. Остаются под медицинским наблюдением 4001 человек, в том числе 128 в условиях обсерватора.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф